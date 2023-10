Fenerbahçe ile DSV Global arasında sponsorluk anlaşması

Takip Et

Fenerbahçe Kulübü ile taşımacılık ve lojistik firması DSV Global arasında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı için forma şort sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, DSV Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Önder, DSV Türkiye Marmara Bölgesi Direktörü Dilşat Yumurtacı Önder ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının oyuncuları Selin Rachel Gül ve İdil Saçalır hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Burak Çağlan Kızılhan, "Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en büyüğü olup EuroLeague Kupası'nı ülkemize getiren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, bu sezona da başlarken FIBA Süper Kupayı ülkemize getirten tek takım oldu. Bu sebeple bizlere yaşattıkları bu gururdan dolayı takımımızı yürekten kutluyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, her branşımızda olduğu gibi, kadın basketbolda da lokomotif olarak öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. DSV Global - Lojistik ve Taşımacılık Ailesi’'ne 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçemize verdikleri destek için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu sezona da mükemmel bir başlangıç yapan basketbol takımımızla kazanacağımız kupaları, şampiyonlukları ve nice başarıları hep birlikte kutlamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Danabaş, sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlaşma, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın daha da yükseğe taşınmasına katkıda bulunacak ve taraftarlarımız ile sporseverlere büyük bir heyecan sunacaktır. Bu sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda bir vizyonun parçasıdır. DSV Global ile birlikte, Türk kadın basketbolunu daha da parlak bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacak ve tüm başarılarımızı paylaşacak bir iş ortağına sahip olduğumuz için gururluyuz." şeklinde konuştu.

DSV Türkiye Üst Yöneticisi Ozan Önder de bu anlaşmanın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında elde etmiş olduğumuz spor alanındaki başarılarla bayrağımız göklerde dalgalandıkça içimizde gençlerimiz için umut fidanları her geçen gün daha da yeşermektedir. Bu dönemde sporu yaşatan, sporla yaşayan ve yücelten tüm gençlerimizi bir de buradan canı gönülden tebrik ediyor ve onlarla ne kadar gurur duysak azdır diyorum. Aydınlık Türkiye’nin aydınlık gençlerine spor, kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarında her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun farkındayız ve farkındalık yaratmak için DSV olarak her zaman gençlerimize destek vermeye, gerekli özeni göstermeye, aydınlık bir gelecek için tüm gençlerimizin yürüttüğü yolu aydınlatmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın şampiyonluklarının bol olmasını dileyerek şimdiden kazanacakları tüm maçlar için kendilerini tebrik ediyorum."

Sponsorluk anlaşması atılan imzalar ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.