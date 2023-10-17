Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru

Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

"Çok gururluyum, çok mutluyum"

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen denemede 106 metre ile rekoru kıran Şahika, gazetecilere açıklamada bulundu.

Çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirten Şahika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum."

Şahika, kendisine destek veren Hatay Valiliğine, Yayladağı Kaymakamlığına, Yayladağı Belediyesine ve sponsoru Kalyon Enerji'ye teşekkür etti.

Vali Masatlı'dan tebrik

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Hatay için gurur verici bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Depremlerin ardından Hatay'ın, organizasyonlarda adının yeniden geçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, "6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinin ardından sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay'ımıza nefes olmak için 10 gündür buradaydı. Kendi alanıyla ilgili Hatay'a nefes olmak için dünya rekoru denemesi yaptı. Bu rekor gerçekleşse de gerçekleşmese de bizim için milli gururumuz olan, bizi uluslararası platformlarda en üst düzeyde temsil eden sporcumuzun bizle burada olması çok anlamlıydı." dedi.

Masatlı, kırdığı dünya rekorundan dolayı Şahika Ercümen'i tebrik etti.

"Hedeflerimiz gerçekleşti"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, belediye olarak rekor denemesini ilk günden bu yana desteklediklerini söyledi.

Rekorun kırılmasının yanı sıra hedeflerinin de gerçekleştiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Dalış rekoru için hedeflerimiz vardı, birincisi Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen armağan etmekti, Şahika Ercümen gururla armağan etti. İkinci hedefimiz de deprem bölgesinde normalleşmeye dönüş çabalarıydı, bunu da sağlamış olduk. Üçüncü hedefimiz ise Karamağara Koyu'nu dünyaya tanıtmaktı. Bugün dünyanın gözü buradaydı. Hedeflerimiz gerçekleşti."