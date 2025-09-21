Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurdu

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkanını seçiyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık için Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor.

Saran'ın tuttur.com isimli bahis şirketinin sahibi olmasının, başkan seçilmesi halinde sorun yaratabileceğine dair iddialarda yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu oy verme işleminin sona erdiği dakikalarda Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

🚨 Sadettin Saran'a ait 'Tuttur' şirketi tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 21, 2025

Siteye girildiğinde de aşağıdaki yazı ile karşılaşıyor:

TFF, konuyla ilgili Fenerbahçe'ye yazı göndermişti

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın tuttur.com isimli bahis şirketinin sahibi olmasının, başkan seçilmesi halinde sorun yaratabileceğine dair iddialarla ilgili önceki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterliği konuyla ilgili soru üzerine Fenerbahçe'ye yazı göndermişti.

Sports Digitale'den Tahir Kum'un haberine göre Fenerbahçe başkanlık seçimine TFF'nin dahli olmadığı vurgulanan yazıda, "20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan 'Başkanlık Seçim' sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz" denildi.

TFF, Sadettin Saran'ın seçilmesi ihtimalinde iki sorunun yanıtlanması hususunda görüş isteyen Fenerbahçe'ye konuyla ilgili yanıt gönderdi.



📰 Tahir Kum pic.twitter.com/J0yGJqUKP3 — Sports Digitale (@SportsDigitale) September 19, 2025

"Doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar"

Yazıda, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili 57. maddesine yer verildi:

"Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunları ya da benzerli etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar."

Saran ne demişti?

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran sahip olduğu bahis şirketinin hisse devirleriyle ilgili açıklama yapmış, kulübe değil kendisine hak mahrumiyeti gelebileceğini söylemişti.

Saran, "Şirketim oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım" demişti.

"Holdingde bulunan hisselerimi de devrediyorum"

"Fenerbahçe'ye gelecek bir şey yok" diyen Saran, şunları söylemişti:

"Maalesef başkanımız Ali Bey de 'Kızına devrediyor, bu bir sorundur' diyor. Ben, Tuttur'daki hisselerimi üçüncü bir şahsa devrediyorum. Kızıma devretmiyorum. Seçildikten sonra Fenerbahçe'deki başarılarımıza odaklanmak için Saran Holding'deki hisselerimi devrediyorum. Buna da müsaade edin. 36 sene önce kurdum, tırnaklarımla kurdum. Bulunduğumuz sektörlerde lideriz. Ben müsaade edin de kızıma devredeyim. Saran Holding'de Tuttur'a ait çok küçük bir hisse var. Dolaylı yoldan kızıma ait olmuş olacak. Hiçbir sorun teşkil etmeyecek. FIFA size bir süre veriyor. İyi niyet göstergesi bekliyor. TFF'de 57, FIFA'da 27 oluyor. Problem olacak bir şey yok."