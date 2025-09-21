Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy sayma işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü'nün saat 10:00'da başlayan olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi sona ermesinin ardından oy sayma işlemi başladı.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Toplamda 24 bin 800 oy kullanıldı.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17:00'ye kadar oy verildi.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullandı.

Sadettin Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurdu

Saadettin Saran'ın tuttur.com isimli bahis şirketinin sahibi olmasının, başkan seçilmesi halinde sorun yaratabileceğine dair iddialarda yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu oy verme işleminin sona erdiği dakikalarda Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Siteye girildiğinde de aşağıdaki yazı ile karşılaşıyor:

Neler oldu?

Başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Saran, daha sonra oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgeye gelerek tek tek sandıkları gezdi.

Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak katılım sağlayan kongre üyelerine teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerin ihtişamını herkese göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a kongre üyelerinden yoğun ilgi

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç'a seçim alanında kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alana gelirken, kongre üyeleri ilgiyle karşıladı. Bir süre üyelerle sohbet eden Başkan Koç, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Ali Koç, daha sonra oy kullanmak için alana gelen kongre üyelerini karşıladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç, oyunu kullandı.

Ali Koç, oy kullandığı 29 numaralı sandık önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor."

Başkan Koç, sözlerini "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun" diyerek tamamladı.

Ali Koç'un listesi:

Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

Sadettin Saran'ın listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.