Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak.
İşte Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gündemi
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. İşte toplantı gündemi:
Saygı duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması
Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın konuşması
Vefat eden üyelerin duyurulması
Yüksek Divan Kurulu'na katılan yeni üyelerin duyurulması
Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40-50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme
Kapanış