Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak.

İşte Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gündemi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. İşte toplantı gündemi:

Saygı duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması

Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın konuşması

Vefat eden üyelerin duyurulması

Yüksek Divan Kurulu'na katılan yeni üyelerin duyurulması

Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40-50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması

Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme

Kapanış