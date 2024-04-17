Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de mi yayınlanacak? (Hangi kanalda yayınlanacak?)

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale adını yazdırmak için Olympiakos ile çıkacağı Kadıköy'deki rövanş maçı için Acun Ilıcalı sürpriz bir karar verdi.

Normalde EXXEN platformunda yayınlanacak olan Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşması TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak. İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması şöyle:

"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."

Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü (yarın) TSİ 22.00'da oynanacak.