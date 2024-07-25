En-Nesyri Fenerbahçe'de: 19,5 milyon Euro bonservis bedeli

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transfer için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Kulübüne toplam transfer bedeli olan 19 milyon 500 bin Euro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.