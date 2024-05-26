Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı.
Fenerbahçe Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Ali Koç'un ardından Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi açıklandı.
Yıldırım'ın listesinde asil listede 14 isim yer aldı.
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın"