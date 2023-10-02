Fenerbahçe'de Crespo'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbol a takımımızın formasını giyecek. Miguel Crespo'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Crespo için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı kaydedildi.

İmzanın ardından açıklamada bulunan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.