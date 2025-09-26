  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim
Takip Et

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tedesco ile yolların ayrılacağı belirtilirken, yerine gelecek isim de belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim
Takip Et

Fenerbahçe'de özellikle Dinabo Zagreb maçına çıkardığı 11'le büyük eleştiri konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sabah'taki habere göre, Antalyaspor maçının ardından yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi Tedesco ile yolları ayırmayı gündemine alacak.

Aykut Kocaman sesleri

Tedesco'dan sonra teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Kocaman'ın yardımcılığını ise Volkan Demirel'in yapacağı ifade edildi.

Sadettin Saran, göreve gelmesinin ardından Volkan Demirel'le bir görüşme yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Aykut Kocaman, 2010-2013, 2017-2018 yılları arasında da teknik direktör olarak sarı lacivertli kulüpte görev yapmıştı.

Arsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdiArsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdiSpor
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttıFIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttıSpor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti: İntihar iddialarına yanıt geldiÜnlü sanatçı Güllü hayatını kaybettiGündem

 

Spor
Arsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdi
Arsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdi
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttı
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttı
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin oyundan atıldı
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin oyundan atıldı
Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması
Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması
Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt