Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de özellikle Dinabo Zagreb maçına çıkardığı 11'le büyük eleştiri konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sabah'taki habere göre, Antalyaspor maçının ardından yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi Tedesco ile yolları ayırmayı gündemine alacak.

Aykut Kocaman sesleri

Tedesco'dan sonra teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Kocaman'ın yardımcılığını ise Volkan Demirel'in yapacağı ifade edildi.

Sadettin Saran, göreve gelmesinin ardından Volkan Demirel'le bir görüşme yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Aykut Kocaman, 2010-2013, 2017-2018 yılları arasında da teknik direktör olarak sarı lacivertli kulüpte görev yapmıştı.