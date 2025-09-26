  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttı
Takip Et

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttı

FIFA, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını açıkladı. Turnuvada Kanada’yı Maple isimli geyik, Meksika’yı Zayu isimli jaguar ve ABD’yi Clutch isimli kel kartal temsil edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın maskotlarını tanıttı
Takip Et

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, “Maple, Zayu ve Clutch, Dünya Kupası’nın neşesini, enerjisini ve birlik ruhunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Maple the Moose, Kanada’nın tüm eyalet ve bölgelerinde kültürü ve insanları birleştiren bir yolculuk simgesi olarak tanımlandı.

Zayu the Jaguar, Meksika’nın güneyindeki ormanlardan geliyor ve dans, yemek ve geleneklerle ülkenin zengin kültürünü temsil ediyor.

Clutch the Bald Eagle ise ABD’yi simgeliyor ve “her kültüre, oyuna ve ana” coşkuyla kucak açıyor.

Sahada da rol üstlenecekler

Maskotlar yalnızca sembol değil, aynı zamanda sahada oyuncu kimliğiyle de tasvir edildi. Maple kaleci, Zayu çevikliğiyle golcü, Clutch ise orta sahada takımın bağlayıcı gücü olarak öne çıkıyor.

Turnuva takvimi

Dünya Kupası’nın açılış maçı 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Estadio Azteca’da oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

Bu turnuvada ilk kez final maçında bir yarı final gösterisi (halftime show) düzenlenecek. Ayrıca genişletilen formatla birlikte toplam 48 takım, 104 maç oynayacak.

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isimFenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isimSpor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti: İntihar iddialarına yanıt geldiÜnlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti: İntihar iddialarına yanıt geldiGündem
Meteoroloji'den son hava raporu: İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! İşte tahminlerMeteoroloji'den son hava raporu: İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! İşte tahminlerGündem

 

Spor
Arsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdi
Arsenal'in eski futbolcusu Vigar, 21 yaşında yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi kapanıyor mu? İşte yerine gelecek isim
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin oyundan atıldı
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin oyundan atıldı
Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması
Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması
Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt