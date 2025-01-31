Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht oldu

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve lig etabını 24. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.

Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht

Ligde sekiz maç sonunda ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Fenerbahçe, play-off aşamasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

Maç tarihleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

İşte eşleşmeler

Fenerbahçe-Anderlecht

Galatasaray-AZ Alkmaar

Porto-Roma

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Real Sociedad-Midtjylland

Ajax-Union St. Gilloisse

PAOK-FCSB

Twente-Bodo Glimt