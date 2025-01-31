Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht oldu
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 16 play off turundaki rakibi Belçika ekibi Anderlecht oldu.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve lig etabını 24. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştı.
Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht
Ligde sekiz maç sonunda ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Fenerbahçe, play-off aşamasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.
Maç tarihleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
İşte eşleşmeler
Fenerbahçe-Anderlecht
Galatasaray-AZ Alkmaar
Porto-Roma
Ferencvaros-Viktoria Plzen
Real Sociedad-Midtjylland
Ajax-Union St. Gilloisse
PAOK-FCSB
Twente-Bodo Glimt