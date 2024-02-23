Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise oldu. Kullanıcılar Union Saint-Gilloise'nin kulüp bilgilerini araştırmaya başladı.

Union Saint-Gilloise, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımını eleyerek gruplara katılmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Liverpool, Toulouse ve LASK Linz ile mücadele eden Union Saint-Gilloise; kendi sahasında aldığı 2 galibiyet adından söz ettirirken Liverpool ve LASK Linz'i mağlup etmeyi başardı.

Belçika ekibi toplamda aldığı 8 puan (2 galibiyet, 2 beraberlik) ile grubunu 3'üncü bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde play off oynamaya hak kazandı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Almanya'nın köklü takımlarından Eintracht Frankfurt ile eşleşen Belçika ekibi, kendi evindeki 2-2 beraberliğin ardından Almanya'da aldığı 2-1'lik galibiyet ile Alman ekibini turnuva dışına iterek son 16 turunda sarı lacivertlilerin rakibi oldu.

Union Saint-Gilloise nasıl bir takım?

Union Saint-Gilloise, Belçika'nın Brüksel şehrine bağlı olan Saint-Gilles bölgesinde yer alan bir futbol takımıdır. Tam adıyla Royale Union Saint-Gilloise olan kulüp, 1897 yılında kurulmuştur. Union Saint-Gilloise, Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Jupiler Pro League'de mücadele etmektedir. Kulüp, maçlarını 8.000 kişilik Joseph Marien Stadyumu'nda oynamaktadır. Union Saint-Gilloise'nin renkleri mavi ve sarıdır. Tarih boyunca birçok başarı elde eden kulüp, Belçika futbolunun önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Union Saint-Gilloise'nin Avrupa'daki serüveni nasıl?

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Rangers FC ile eşlemişti. İlk maçı 3-0 kaybeden Belçika ekibi rövanşı ise 2-0 kazanmasına rağmen elenmiş ve yoluna Avrupa Liginde devam etmişti. Union Berlin, Malmö FF ve SC Braga ile eşleşen Belçika takımı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda gruplarda karşılaştığı Union Berlin'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde yine bir Alman takımı ile eşleşmişti. Eşleştiği Bayer Leverkusen'e 1-1 ve 4-1 sonuçları ile boyun eğerek Avrupa Kupalarına veda etti.