Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki olası rakipleri netleşti.
Fenerbahçe, Süper Lig’i geçtiğimiz sezon 84 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için iki eleme turu geçmek zorunda olacak. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, 21 Temmuz’da yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu turdaki ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos’ta, rövanş mücadeleleri ise 12 Ağustos’ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Sarı-lacivertli takımın muhtemel rakipleri:
* Benfica
* Club Brugge
* Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin galibi
* Feyenoord