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Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe’nin Lille ile oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

AA
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Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecek
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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" denildi.

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