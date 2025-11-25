Ferençvaroş hangi ülkenin takımı? Ferençvaroş hangi ligde oynuyor? soruları araştırılıyor. 27 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe’nin konuk edeceği deplasman ekip hakkındaki detaylar merak ediliyor.

FERENÇVAROŞ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferencvaros, Orta Avrupa’nın köklü futbol ülkelerinden Macaristan’ı temsil eden en güçlü kulüplerden biridir. Ülkenin başkenti Budapeşte merkezli olan takım, 1899 yılında kurulmuş olup Macar futbolunun hem tarihi hem de sportif anlamda en başarılı markalarından biri kabul edilir. Bugüne kadar çok sayıda Macaristan 1. Ligi şampiyonluğu yaşayan Ferencvaros, ayrıca ülkenin en fazla kupa kazanan kulübü olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Yeşil-beyaz renklere sahip kulüp, Avrupa kupalarında da sık sık boy göstermesiyle bilinir. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde düzenli olarak yer alan Ferencvaros, son yıllarda elde ettiği başarılarla uluslararası arenada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Macar futbolunun lokomotifi olarak değerlendirilen kulüp, geniş taraftar kitlesi ve güçlü altyapısıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle Ferencvaros, sadece Macaristan’ın değil, bölgenin de en prestijli futbol kulüpleri arasında gösteriliyor.

FERENÇVAROŞ HANGİ LİGDE OYNUYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan köklü Macar kulübü Ferencvaros Torna Club, futbol kariyerini Macaristan futbolunun en üst düzey ligi olan Macaristan 1. Lig’inde sürdürmektedir.

Budapeşte merkezli olan ve "Yeşil Kartallar" lakabıyla tanınan Ferencvaros, Macaristan futbolunun tartışmasız en dominant gücüdür. Kulüp, tarihi boyunca 36 kez lig şampiyonluğu kazanarak bu alanda rekoru elinde tutmaktadır. Aynı zamanda 24 Macaristan Kupası şampiyonluğu da bulunan Ferencvaros, ulusal alandaki bu üstünlüğünü son yıllarda da devam ettirmiş, üst üste şampiyonluklar elde etmiştir.

Ferencvaros, Macaristan'daki başarılı performansı sayesinde düzenli olarak Avrupa kupalarında ülkesini temsil etmekte ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerle mücadele etmektedir.