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Fernando Santos, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi
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Fernando Santos, İstanbul'a geldi
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Fernando Santos, Lizbon'dan kalkan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. 69 yaşındaki teknik adam ve yardımcılarını kulüp yöneticileri karşıladı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik adama çiçek takdim etti. Santos ve ekibi, işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

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