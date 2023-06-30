Filenin sultanları Brezilya’ya set vermedi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'deki 3’üncü maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesindeki 3. maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden milli takım, dördüncü maçında 2 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
Türkiye: 3 - Brezilya: 0
Salon: Hua Mak
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)
Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 77 dakika (24, 24, 29)