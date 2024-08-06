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Filenin Sultanları'nın Çin maçına Vargas damga vurdu

Melissa Vargas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'le oynanan maça damgasını vurdu. Çin karşısında 42 sayı kaydeden Vargas, millilerin yarı finale kalmasında başrol oynadı.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları'nın Çin maçına Vargas damga vurdu
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i çeyrek finalde 3-2 devirerek yarı finale yükselirken, maça Melissa Vargas damgasını vurdu.

Muhteşem bir performans sergileyen Vargas, attığı 42 sayıyla Çin maçına damga vurdu.

Maçta yüzde 54 başarı oranıyla 38 hücum sayısı bulan Vargas, 2 ace, 2 de blok sayısı kaydederek unutulmaz bir performansa imza attı.

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