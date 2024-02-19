Finansal açıdan en kötü 10 takım açıklandı: 4 büyüklerin tamamı listede!

UEFA'nın yayımladığı Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'nın finansal anlamda en kötü 10 kulübü arasında yer aldı.

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

En fazla zarar eden Süper Lig takımı Beşiktaş

Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Süper Lig takımı Beşiktaş, 151 milyon euro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon euro zararla 7. sırada gösterildi.

NTV Spor'un rapordan aktardığına göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon euro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon euroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon euro net öz sermaye zararına ulaştı.

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon euro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

1- Roma (İtalya)

2- Porto (Portekiz)

3- Inter (İtalya)

4- Beşiktaş (Türkiye)

5- Trabzonspor (Türkiye)

6- Galatasaray (Türkiye)

7- Fenerbahçe (Türkiye)

8- Real Betis (İspanya)

9- Maccabi Haifa (İsrail)

10- Lazio (İtalya)