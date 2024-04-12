Formula 1’in 2025 takvimi belli oldu
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1’in 2025 yılı takvimini açıkladı.
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:
|
Tarih
|
Ülke
|
Pist
|
14-16 Mart
|
Avustralya
|
Melbourne
|
21-23 Mart
|
Çin
|
Şanghay
|
4-6 Nisan
|
Japonya
|
Suzuka
|
11-13 Nisan
|
Bahreyn
|
Sakhir
|
18-20 Nisan
|
Suudi Arabistan
|
Cidde
|
2-4 Mayıs
|
ABD
|
Miami
|
16-18 Mayıs
|
İtalya
|
İmola
|
23-25 Mayıs
|
Monako
|
Monako
|
30 Mayıs – 1 Haziran
|
İspanya
|
Barselona
|
13-15 Haziran
|
Kanada
|
Montreal
|
27-29 Haziran
|
Avusturya
|
Spielberg
|
4-6 Temmuz
|
Birleşik Krallık
|
Silverstone
|
25-27 Temmuz
|
Belçika
|
Spa
|
1-3 Ağustos
|
Macaristan
|
Budapeşte
|
29-31 Ağustos
|
Hollanda
|
Zandvoort
|
5-7 Eylül
|
İtalya
|
Monza
|
19-21 Eylül
|
Azerbaycan
|
Bakü
|
3-5 Ekim
|
Singapur
|
Singapur
|
17-19 Ekim
|
ABD
|
Austin
|
24-26 Ekim
|
Meksika
|
Mexico City
|
7-9 Kasım
|
Brezilya
|
Sao Paulo
|
20-22 Kasım
|
ABD
|
Las Vegas
|
28-30 Kasım
|
Katar
|
Lusail
|
5-7 Aralık
|
Abu Dabi
|
Yas Marina