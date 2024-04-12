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Formula 1’in 2025 takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

Haber Merkezi
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Formula 1’in 2025 takvimi belli oldu
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1’in 2025 yılı takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih

Ülke

Pist

14-16 Mart

Avustralya

Melbourne

21-23 Mart

Çin

Şanghay

4-6 Nisan

Japonya

Suzuka

11-13 Nisan

Bahreyn

Sakhir

18-20 Nisan

Suudi Arabistan

Cidde

2-4 Mayıs

ABD

Miami

16-18 Mayıs

İtalya

İmola

23-25 ​​Mayıs

Monako

Monako

30 Mayıs – 1 Haziran

İspanya

Barselona

13-15 Haziran

Kanada

Montreal

27-29 Haziran

Avusturya

Spielberg

4-6 Temmuz

Birleşik Krallık

Silverstone

25-27 Temmuz

Belçika

Spa

1-3 Ağustos

Macaristan

Budapeşte

29-31 Ağustos

Hollanda

Zandvoort

5-7 Eylül

İtalya

Monza

19-21 Eylül

Azerbaycan

Bakü

3-5 Ekim

Singapur

Singapur

17-19 Ekim

ABD

Austin

24-26 Ekim

Meksika

Mexico City

7-9 Kasım

Brezilya

Sao Paulo

20-22 Kasım

ABD

Las Vegas

28-30 Kasım

Katar

Lusail

5-7 Aralık

Abu Dabi

Yas Marina

 

 