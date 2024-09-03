Futbolda transferlere 6,4 milyar dolar ödendi!

Futbolda kulüplerin transfer çalışmaları yaz döneminde devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde yarısından fazlası bonservis bedelsiz olmak üzere 11 bin uluslararası transfer gerçekleşti. Bu dönemde toplam 6,4 milyar dolar bonservis ücreti ödendi.

Transef sayısı yüzde 4,8 arttı

FIFA verileri, gerçekleşen uluslararası transfer sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 arttığını ortaya koydu. Toplam bonservis ücretiyse geçen yılki rekor meblağ sonrası harcanan en yüksek miktar oldu. Bu yılın Haziran-Eylül arasındaki transfer döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13,06 daha az bonservis ücreti ödendi. Söz konusu dönemde 10 bin 490 oyuncu toplam 7,4 milyar dolar bonservis ücretiyle ülke değiştirmişti.

6 bin 300 futbolcu bonservissiz kulüp değiştirdi

FIFA'nın açıkladığı veriler, aynı ülke içinde gerçekleşen transferleri kapsamıyor. Açıklanan miktarın içinde bonservis bedeli ödenmeden yapılan transferler de yer almıyor. Bu kapsamdaki transferlerin en çarpıcısını geçen yaz Fransız yıldız Kylian Mbappe gerçekleştirdi. Fransız kulübü Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sona eren Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e bonservis ücreti ödenmeksizin transfer oldu. Ancak Real Madrid'in Mbappe'ye 110 milyon dolarla 165 milyon dolar arasında bir imza parası verdiği bildirildi.

FIFA, toplam 11 bin uluslararası transferin yaklaşık 6 bin 300'ünde futbolcuların bonservis bedeli ödenmeden kulüp değiştirdiğini belirtti.

En yüksek bonservis ücreti ödenen futbolcular ise yaklaşık 83 milyon dolara Manchester City'den Atletico Madrid'e geçen Arjantinli Julián Alvarez ve Lille'den 69 milyon dolara Manchester United'a transfer olan Fransız Leny Yoro oldu.

En çok harcamayı İngiltere yaptı

Toplam bonservis ücretinin 5,58 milyar doları Avrupa'da ödendi. Avrupa'da ise İngiliz kulüpleri başı çekti. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu da kadrosuna katan Brighton & Hove Albion, Bournemouth ya da Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town gibi daha mütevazı kulüpler dahi yurt dışı transferine 100 milyon doların üzerinde para harcadı.

İngiliz ekipleri yurt dışından oyuncu transferine 1,69 milyar dolar harcarken 1,25 milyar dolar da bonservis geliri elde etti. İngiltere'yi 825 milyon dolar harcamayla İtalya takip etti. Bu ülkeyi 697 milyon dolarla Fransa, 599 milyon dolarla İspanya ve 572 milyon dolarla Almanya izledi.

Belçikalı kulüpler futbolcu satışından 412 milyon dolar kazandı

Geçen yılın aynı döneminde 875 milyon dolar bonservis ücreti ödeyen Suudi Arabistan kulüpleriyse bu harcamalarını yarıya düşürdü. Suudi kulüpleri, 2024 yaz transfer döneminde toplam 431 milyon dolar bonservis ücreti ödedi. Suudi Arabistan'da transfer sezonu Ekim'de kapanacak.

İtalyan kulüpleri, bonservis gelirinin neredeyse iki katı kadar harcama yaptı. Fransız kulüpleriyse harcadığından fazla bonservis geliri elde etti. Bonservis geliri bakımından İtalyan kulüpleri 425 milyon dolar, Fransız ekipleriyse 756 milyon dolar kazandı.

Yurt dışı transferinde toplam 110 milyon dolar bonservis ücreti ödeyen Belçika kulüplerinin futbolcu satışından 412 milyon dolar kazanması dikkat çekti.