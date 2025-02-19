Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler
Avrupa yolunda ilerlemek için eline geçen son şansı değerlendirmek isteyen Galatasaray, evinde AZ Alkmaar takımına karşı sahaya çıkacak. Peki Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-AZ Alkmaar muhtemel 11’leri neler, maç ertelenecek mi?
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki kötü gidişata dur demek için elindeki son şansı kullanacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa’da yoluna devam edebilmek için zorlu bir maça çıkacak.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.
Ajax maçındaki ağır yenilginin ardından çıkış yolu arayan Galatasaray, karlı zeminde Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, iptal edilecek mi?
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, şifresiz yayınlanacak mı? İşte saatler kala merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA
Temsilcimiz Galatasaray’ın RAM Park’ta oynayacağı karşılaşma, 20 Şubat saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Şu ana kadar İstanbul’da kart etkisini sürdürürken, müsabakanın ertelendiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.
Stadyumda zemin ısıtma teknolojisi bulunduğu için oyuna engel bir durum olması beklenmiyor. Ancak hava muhalefetinin bu denli devam etmesi halinde sürpriz bir erteleme kararı da çıkabilir.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray:
Muslera
Abdülkerim
Sanchez
Berkan
Kaan
Sara
Torreira
Mertens
Barış
Yunus
Osimhen
AZ Alkmaar:
Owusu-Oduro
Goes
Penetra
Maikuma
Moller Wolfe
Koopmeiners
Claise
Mijnans
Lahdo
Poku
Parrott