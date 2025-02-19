Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki kötü gidişata dur demek için elindeki son şansı kullanacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa’da yoluna devam edebilmek için zorlu bir maça çıkacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.

Ajax maçındaki ağır yenilginin ardından çıkış yolu arayan Galatasaray, karlı zeminde Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, iptal edilecek mi?

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, şifresiz yayınlanacak mı? İşte saatler kala merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Temsilcimiz Galatasaray’ın RAM Park’ta oynayacağı karşılaşma, 20 Şubat saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Şu ana kadar İstanbul’da kart etkisini sürdürürken, müsabakanın ertelendiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Stadyumda zemin ısıtma teknolojisi bulunduğu için oyuna engel bir durum olması beklenmiyor. Ancak hava muhalefetinin bu denli devam etmesi halinde sürpriz bir erteleme kararı da çıkabilir.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray:

Muslera

Abdülkerim

Sanchez

Berkan

Kaan

Sara

Torreira

Mertens

Barış

Yunus

Osimhen

AZ Alkmaar:

Owusu-Oduro

Goes

Penetra

Maikuma

Moller Wolfe

Koopmeiners

Claise

Mijnans

Lahdo

Poku

Parrott