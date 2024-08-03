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Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı izle: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle' cümlesi, Süper Kupa Finali heyecanı yaşayan futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Haber Merkezi
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Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı izle: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, gerekli bilgileri araştırıyor. İşte, maç hakkında tüm ayrıntılı bilgiler...

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi 20:45'te ATV kanalında canlı yayınlanacak.

Süper Kupa maçı nerede oynanacak, hakem kim?

Heyecan dolu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Derbinin VAR hakemleri belli oldu

Zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

Kaleci: Fernando Muslera

Sağ Bek: Kaan Ayhan

Stoper: Victor Nelsson

Stoper: Abdülkerim Bardakcı

Sol Bek: Angeliño

Orta Saha: Lucas Torreira

Orta Saha: Berkan Kutlu

Sağ Kanat: Hakim Ziyech

Ofansif Orta Saha: Dries Mertens

Sol Kanat: Wilfried Zaha

Forvet: Mauro Icardi

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i

Kaleci: Ersin Destanoğlu

Sağ Bek: Valentin Rosier

Stoper: Romain Saïss

Stoper: Omar Colley

Sol Bek: Arthur Masuaku

Orta Saha: Al-Musrati

Orta Saha: Gedson Fernandes

Sağ Kanat: Milot Rashica

Ofansif Orta Saha: Rafa Silva

Sol Kanat: Semih Kılıçsoy

Forvet: Ciro Immobile

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