Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı izle: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
'Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle' cümlesi, Süper Kupa Finali heyecanı yaşayan futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.
Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, gerekli bilgileri araştırıyor. İşte, maç hakkında tüm ayrıntılı bilgiler...
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi 20:45'te ATV kanalında canlı yayınlanacak.
Süper Kupa maçı nerede oynanacak, hakem kim?
Heyecan dolu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Derbinin VAR hakemleri belli oldu
Zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i
Kaleci: Fernando Muslera
Sağ Bek: Kaan Ayhan
Stoper: Victor Nelsson
Stoper: Abdülkerim Bardakcı
Sol Bek: Angeliño
Orta Saha: Lucas Torreira
Orta Saha: Berkan Kutlu
Sağ Kanat: Hakim Ziyech
Ofansif Orta Saha: Dries Mertens
Sol Kanat: Wilfried Zaha
Forvet: Mauro Icardi
Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i
Kaleci: Ersin Destanoğlu
Sağ Bek: Valentin Rosier
Stoper: Romain Saïss
Stoper: Omar Colley
Sol Bek: Arthur Masuaku
Orta Saha: Al-Musrati
Orta Saha: Gedson Fernandes
Sağ Kanat: Milot Rashica
Ofansif Orta Saha: Rafa Silva
Sol Kanat: Semih Kılıçsoy
Forvet: Ciro Immobile