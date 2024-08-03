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Real Madrid'in yıldız oyuncusundan Arda Güler'e övgü: O harika bir futbolcu

Real Madrid'in yeni transferi Endrick, milli futbolcu Arda Güler hakkında "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Real Madrid'in yıldız oyuncusundan Arda Güler'e övgü: O harika bir futbolcu
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Real Madrid ile ABD kampında çalışmalarını sürdüren yeni transfer Endrick, Arda Güler hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"Arda ile oynamaktan çok mutluyum"

Brezilyalı oyuncu milli yıldız Arda Güler hakkında, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu." diye konuştu. 

Real Madrid'in geçtiğimiz sezon bonservisini aldığı ancak Palmeiras'ta kiralık olarak bıraktığı Endrick, geçtiğimiz günlerde eflatun-beyazlılara resmi imzasını atmıştı.

Endrick, başkent ekibinin sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan'a karşı Arda Güler ile birlikte ilk 11'de oynama şansı bulmuştu.  

"Hayalim Barcelona'ya karşı oynamaktı"

Ayrıca çocukluk hayalinin El-Clasico'da oynamak olduğunu belirten Endrick, "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir" dedi.

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