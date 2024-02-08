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Galatasaray, Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
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Galatasaray, Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Köhn ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Köhn için Alman ekibine 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro şarta bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Köhn'e ise 2023-2024 sezonu için 300 bin Euro, 2024-2025 sezonu için 450 bin Euro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin Euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin Euro imza ücreti ödeneceğini duyurdu.