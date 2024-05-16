Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 37. haftada görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler