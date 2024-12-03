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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un "sportmenliğe aykırı hareket", ikas Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.

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