SZUTEST, TFF hakemlerinin forma kol sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ile belgelendirme ve uygunluk değerlendirme alanında global bir kuruluş olan SZUTEST, 3 yıllık kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, SZUTEST Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işıklar ve SZUTEST Genel Müdür Yardımcısı Rukiye Balkan katıldı.

Anlaşma çerçevesinde, SZUTEST logosu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa müsabakalarında hakem formalarının sağ kolunda yer alacak.

'Futbol, küresel ve birleştirici bir güç'

SZUTEST Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işıklar, futbolun ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarına değindi. Işıklar, bu anlaşmanın SZUTEST için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Futbol, yalnızca bir spor değil, farklı kültürleri ve insanları bir araya getiren küresel bir endüstri. İnsanları sınırların ötesinde buluşturan bir tutku ve tüm farklılıklarımızı unutturan eşsiz bir bağ. Ekonomik gücüyle milyonlarca insana istihdam sağlıyor ve toplumsal değerleri destekliyor. İşini tutkuyla ve tam sorumluluk anlayışıyla yapan bir firma olarak, futbolun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, futbolun toplumsal fayda sağlama potansiyelini desteklemek, sektördeki tarafsızlığımızı ve güvenilirliğimizi vurgulamak adına bizim için büyük bir önem taşıyor.”