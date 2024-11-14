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Adalet Bakanı Tunç: 9. Yargı Paketi ile etkin adalet ve hukuki güvenlik sağlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadelenin sağlanması, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç: 9. Yargı Paketi ile etkin adalet ve hukuki güvenlik sağlanacak
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketiyle; adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadelenin sağlanması, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerimize ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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