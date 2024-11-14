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Almanya’nın dev şirketi yöneticileri işten çıkaracak

Lufthansa yönetici istihdamını yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Almanya’nın dev şirketi yöneticileri işten çıkaracak
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Manager Magazin'in haberine göre, Almanya’nın önemli şirketlerinden Lufthansa, yönetimde çalışan sayısını kademeli olarak yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor

Haberde, dalgalanma ve otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek olan işten çıkarmaların 400 pozisyonu etkileyeceği belirtildi.

Manager, havayolu şirketinin kötü gidişatını sürdürmesi halinde 2026 yılında 800 milyon euroluk bir işletme zararı uyarısında bulunan bir iç projeksiyona atıfta bulundu.

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