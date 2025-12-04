Galatasaray, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu

  1. Ekonomim
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK’ya sevkine gerek görülmemişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

