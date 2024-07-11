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Galatasaray Guela Doue transferini bitiriyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon öncesi yapılacak takviyelerde 1. sıraya yazdığı sağ bekte yönetim uzun süredir bitirmek için çaba sarf ettiği Guela Doue’de mutlu sona ulaştı.

Haber Merkezi
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Galatasaray Guela Doue transferini bitiriyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu
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Sarı kırmızılılar hem yüksek maliyeti hem de İngiltere’den ayrılmak istememesi nedeniyle Wan-Bissaka’dan vazgeçtikten sonra rotasını Buruk’un 1 numaralı adayı Doue’ye çevirirken Fildişili futbolcu için kulübü Rennes ile anlaşma sağlandı.

Fransız ekibi 21 yaşındaki sağ bek için kapıyı 11 milyon Euro’dan açarken Galatasaray yaklaşık 10 gündür süren pazarlıkların ardından 7.5 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkıştı.

Çalışmalara başladı, hazır gelecek

4 yıllık sözleşme imzalanacak Guela Doue de yıllık 1.2 milyon Euro kazanacak. Menajerinin alacağı komisyon ile ilgili konunun netleşmesinin ardından Doue’nin sarı kırmızılılarla birlikte yeni sezon hazırlıkları için kampa katılması bekleniyor.

Fransa doğumlu olmasına rağmen ailesinin kökenleri nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı’nı tercih eden Doue uzun boylu bir bek olarak dikkat çekiyor. 1.87 metre boya sahip 21 yaşındaki futbolcu hem hücuma verdiği destek hem de savunmadaki performansıyla dikkat çekiyor. 

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