  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Mario Lemina transferinin maliyetini açıkladı!
Takip Et

Galatasaray, Mario Lemina transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Mario Lemina transferinin maliyetini açıkladı!
Takip Et

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında Gabonlu oyuncuya 1 milyon 250 bin avro, gelecek sezon ise 2,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2,5 milyon avro ödeme yapılacağı kaydedildi.

Talisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağımTalisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağımSpor

 

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddettiTFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddettiSpor

 

Spor
Talisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağım
Talisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağım
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu