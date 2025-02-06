Galatasaray, Mario Lemina transferinin maliyetini açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında Gabonlu oyuncuya 1 milyon 250 bin avro, gelecek sezon ise 2,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2,5 milyon avro ödeme yapılacağı kaydedildi.