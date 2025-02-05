Talisca: Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağım

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmanın kendisi için özel bir his olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Talisca, "Zaman içerisinde gelişim göstereceğim. Çok daha iyi forma kavuşacağımı düşünüyorum. Attığım gol özel hissettirdi. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyorum. Arabistan ligi ile burada takvim olarak fark var. Dolasıyla oynamadığım bir süre olmuştu. Şu an takımla normal ve güçlü antrenmanlar yapıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir noktaya geleceğim" ifadelerini kullandı.

"Cenk’le aynı takımda buluşmuş olmak benim için önemli"

Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan Cenk Tosun ile Fenerbahçe’de tekrar birlikte oynamanın nasıl hissettirdiği sorulması üzerine Taslica, "Cenk benim kardeşim. Türkiye’ye geldiğimde de bana çok fazla yardımcı oldu. Özel bir insan. Bugün atmış olduğu golden dolayı da onu tebrik ediyorum. Aynı takımda buluşmuş olmak benim için önemli" diye konuştu.

"Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağım"

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş forması giymiş olmasıyla ilgili de konuşan Taslica, "Benim kariyerimde Beşiktaş özel bir kulüp. Taraftarlar ve oradaki insanlar da kalbimdeler. Orada uzun bir periyot oynadım ama şu anda Fenerbahçe’deyim. Fenerbahçe’ye yardım ediyorum. Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Fenerbahçe için daima elimden geleni yapacağım. Beşiktaş için oynarken de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyordum. Şimdi Fenerbahçe için buradayım ve onun için de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağım" şeklinde konuştu.