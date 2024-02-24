Galatasaray'dan TFF Başkanı Büyükekşi’ye istifa çağrısı

Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı ekibin açıklamasında, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."

her türlü tehdide boyun eğen,

Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan,

Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan,

Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen,

Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren,

Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz!"