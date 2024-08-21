GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE | TRT 1 şifresiz Young Boys Galatasaray maçı izle

Galatasaray Young Boys canlı izle ve TRT 1 şifresiz Young Boys Galatasaray maçı izle konusu araştırılıyor. 21 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22:00’da hakemin düdüğüyle başlayacak mücadele temsilcimiz için oldukça önemli. Galatasaray’ın deplasmanda skor avantajı elde etmesi durumunda İstanbul’da olan rövanşta daha da rahat olacak. Bu nedenle kritik öneme sahip olan maç yakından takip ediliyor.

GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE

Galatasaray Young Boys mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve HD olarak yayımlanacak. Karşılaşma saat 22:00’da başlayacak.

TRT 1 ŞİFRESİZ YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1 şifresiz izlemek için herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Kablolu yayın aracılığıyla Şampiyonlar Ligi maç şifresiz olarak yayımlanacak.

NOT: TRT 1 canlı yayınında sorun yaşayan vatandaşlar tabii platformunu tercih edebilirler. Galatasaray Young Boys maçı şifresiz ve canlı olarak tabii üzerinden de yayımlanacak.

Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesini Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

GS – YB RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Young Boys rövanş mücadelesi 27 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray eşleşmeden zaferle çıkarsa 36 takımlı yeni formatla oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yükselecek.