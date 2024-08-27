GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE | GS Young Boys TRT 1 (tabii) şifresiz canlı izle

Galatasaray Young Boys maçı canlı izle, GS Young Boys TRT 1 (tabii) şifresiz canlı izle konuları araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi play-off’ları geçerek yoluna son 36 ile devam etmek isteyen Galatasaray gol yemeden 2 gol atmanın ve total skorda 4-3 yapmanın peşinde. Heyecan dolu ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak karşılaşma milyonlar tarafından merak ediliyor. Saat 22:00’da hakemin düdüğüyle başlayacak olan maç TRT ve tabii platformunda şifresiz ve canlı yayımlanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Young Boys mücadelesi 27 Ağustos Salı günü saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii.com.tr üzerinden canlı yayımlanacak.

Mücadeleye şifre girmeyecek ve futbolseverler rahatlıkla Galatasaray Young Boys maçını izleyebilecek.

GS YOUNG BOYS TRT 1 (TABİİ) ŞİFRESİZ CANLI İZLE

GS Young Boys maçı TRT 1 ve tabii aracılığıyla şifresiz olarak yayımlanacak. Futbolseverler TRT 1 ekranını şifre girmeden izleyebilecek.

Öte yandan tabii için de kullanıcı girişi yapılması gerekiyor.

MUHTEMEL 11’LER

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

GALATASARAY NASIL TURLAR?

Temsilcimiz Galatasaray Young Boys karşısında 2 farklı galibiyet alması halinde tur atlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig etabına katılım sağlayacak. 1 farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.