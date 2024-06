Galatasaray'da Erden Timur istifasını resmen açıkladı

Takip Et

Son 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Erdem Timur görevinden ayrıldı. Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki görevinden istifa ettiğini söyledi.

Erdem Timur, istifa açıklamasında şunları söyledi:

"Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

Sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Sadece insanı değerlere önem veren biri gece saatlerinde bana 'Bu insanlarla hep birlikteyim. Bu insanlar seni bize şeytan gibi gösteriyor.' dedi ve ben de bugün basın toplantısı yapmaya karar verdim. İnsanlığın en önemli duygusu değerleridir veya doğal duygularıdır. İnsanlar da herhangi bir şeyle bağı bu şekilde kurarlar. Galatasaray taraftarları da duygusallık ve değerleriyle Galatasaray taraftarı oldu. Kendine ait hissettiği için Galatasaraylı oluyor ama belli bir yaştan sonra bu duyguları rasyonalize etmesi gerekiyor. Rasyonalize edebildiğin tek şey değerler. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. Bu şekilde geldim ve görevimi bu duygularla devam ettirmeye çalıştım. Normalde bu kadar atılan itiraflara, samimiyetsizliğe... Bunların hepsini Galatasaray edebiyle anlatabilirim. Ben insan olarak da bu tip şeylere duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Normalde haksızlığa hemen tepki koyan ve haksızlığın olduğu yerde bulunmayan ben bir ay iki ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 aydır devam eden yüzlerce kişi tarafından haksız demeye biler dilimin varmadığı kasıtlı ve organize itiraflara dayanmamın tek sebebi Galatasaray...

Ben bırakmak hiç istemiyordum ve istemiyorum ama hiçbir dal yok

İçerden bu saldırılar olduğu zaman bunun bir çaresi olmuyor. İki şey yapabilirdim. Ya istifa edebilirdim ya da sayılı günün geçmesini bekleyip şampiyonluk ve diğer projelerin yapılmasını bekleyebilirdim. Ben ilkini tercih ettim. Ben seçimin içinde değildim. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Aylarca sürdü bu iş. Galatasaray için söylenilen şeyler çok ağır. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben bırakmak hiç istemiyordum ve istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Zaten suyun başındayım. İnsanın ömrü bir kere. Ben her şeyimi vermeye hazırım ve hazırdım. Her zaman vermeye hazır olacağım. Asıl Galatasaray'ın büyük problemi içerisinde bulunduğu kötü siyaset. Sürdürülebilirliğin olamamasının tek sebebi bu siyaset. Bu siyaset Galatasaray'ın 10 şampiyonluğuna engel oluyor. Avrupa'da kupa alamamasına neden oldu. İçeride durup bununla mücadele edemezsiniz. Ben 1 sene boyunca yapabildiğin tek şey susmak oldu. Konuştuğunda içeride kötü siyasetle kavga edersin. Bunlar Galatasaray'ı düşünen insanlar olmuyor. İleride Galatasaray başkanı olabilir şimdiden ayağını kaydıralım düşüncesi var. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmiş emek vermişisz. Bir ayağımızın kayması bekleniyor. Aylardı kimse bunları yazamıyor. Taraftarların sevgisi olmasa bu zamana kadar lime lime edildim. Sürekli insanlar özeleştiri yapabilmeli. Kendimi değerlerken yüzde 65 puan verirdim. Ben zaten her türlü hatamın farkındayım. Defalarca özür dilediğim konular oldu. Ne yaptım diye düşündüğümde şunu gördüm sponsorlukla ilgili eleştirildim.

Tutunacak dallar teker teker kırıldı

Sustuk bu iftiralar dursun diye ama durmadı. Son 6-7 ayda daha da arttı. Florya'ya kadar gitti işler. Ben 2 senedir Florya'dayım ve iyi bir ilişki kurduk. Herkese sarıldık. En çok bize laf eden insanlara sarılacağız çünkü başka türlü olmaz bu iş. Tutunacak dallar teker teker kırıldı ve bu noktaya geldik. Bundan sonra neler yaşanır. Bunu da bilmiyorum ama şunu her yerde söylemeye çalıştım 'Keşke bu işin içinde olmasaydım' ama bunu da diyemedim çünkü şampiyonluk yarışı vardı.

Tutmayı düşündüğüm tüm dallar da kırıldığı için ayrılıyorum

Camialar en büyük ama Galatasaray gerçekten devasa bir kulüp. Biz koca deryada bir deniziz. Milyon tane insan bizim yerimizde olmak istiyor. Bunların yüzde 5'i bizden daha iyi yapsa 250 bin insan eder. Demek ki 250 bin insan sizden daha iyi yapar bu işi... Neticede tüm bu yaşananlardan sonra belki de bırakmam için de olabilir ama yapabileceğim hiçbir çare kalmıyor. En son tutmayı düşündüğüm tüm dallar da kırıldığı için ayrılıyorum."