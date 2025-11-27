Galatasaray’ın internet sitesi çöktü, site açılmıyor
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi web sitesine erişim problemi yaşanıyor.
Galatasaray’ın resmi internet sitesine erişim problemi yaşanıyor.
Siteye girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı.
Galatasaray’ın resmi internet sitesi geçici olarak hizmet dışı kaldı.
500 hatası veren galatasaray.org sitesine giriş yapan kullanıcılar şu mesajla karşılaştı:
"Aradığınız sayfaya teknik sorunlardan dolayı şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz."
İnternet sitesinde yaşanan probleme ilişkin sarı kırmızılı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.