  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray’ın internet sitesi çöktü, site açılmıyor
Takip Et

Galatasaray’ın internet sitesi çöktü, site açılmıyor

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi web sitesine erişim problemi yaşanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray’ın internet sitesi çöktü, site açılmıyor
Takip Et

Galatasaray’ın resmi internet sitesine erişim problemi yaşanıyor.

Siteye girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesi geçici olarak hizmet dışı kaldı.

500 hatası veren galatasaray.org sitesine giriş yapan kullanıcılar şu mesajla karşılaştı:
"Aradığınız sayfaya teknik sorunlardan dolayı şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz."

İnternet sitesinde yaşanan probleme ilişkin sarı kırmızılı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Spor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Olympiakos Real Madrid (3-4) özet izle! Olympiakos Real Madrid 26 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi özet
Olympiakos Real Madrid (3-4) özet izle! Olympiakos Real Madrid 26 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi özet
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
Liverpool - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?
Liverpool - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?
Bugün hangi maçlar var (26 Kasım 2025)? Fenerbahçe maçı bugün mü?
Bugün hangi maçlar var (26 Kasım 2025)? Fenerbahçe maçı bugün mü?
Breidablik hangi ülkenin takımı? Breidablik hangi ligde oynuyor?
Breidablik hangi ülkenin takımı? Breidablik hangi ligde oynuyor?