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Galatasaray'ın Mourinho hakkındaki suç duyurusu dünya basınında: İşte haber başlıkları...

Galatasaray, derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinin yer aldığı açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Mourinho hakkındaki suç duyurusu dünya basınında: İşte haber başlıkları...
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Galatasaray, Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadeleri nedeniyle Portekizli teknik adam ile ilgili ırkçılık iddiasında bulundu.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu. İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.

Dış basında yer alan haberlerden bazıları şöyle...

BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı"

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

SKY SPORTS: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

SPORT: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"

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