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Mourinho, derbi sonrası hakem odasına girdi: 'Eğer bu maçı Türk hakem yönetseydi...'

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 55 yıl sonra yabancı hakemin yönettiği dev derbi, 0-0 golsüz eşitlikle noktalandı. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, hakem odasına giderek Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik etti.

Haber Merkezi
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Mourinho, derbi sonrası hakem odasına girdi: 'Eğer bu maçı Türk hakem yönetseydi...'
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek dev derbi golsüz tamamlandı. Ligde 6 puan lider durumda olan Galatasaray, Rams Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Her iki yarısı da dengede geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Galatasaray 6 puanlık farkı korurken, ikili averajdaki avantajını da cepte tuttu.

55 yıl sonra bir ilk

Dev derbide düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic, 55 yıl sonra Türkiye'de maç yöneten ilk yabancı hakem oldu. 45 yaşındaki hakem, zorlu derbide 7 kez sarı kartına başvurdu.

Öte yandan mücadele sonrası flaş bir olay yaşandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda müsabakanın hakemi Slavko Vıncic'in odasına gitti.

"Hakem odasına gidip teşekkür ettim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yabancı hakem Vincic'in maçtaki performasından çok memnun kaldığını ve odasına giderek tebrik ettiğini açıkladı. Portekizli teknik adam, 'Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim.

''Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' ifadelerini kullandı.

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