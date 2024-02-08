Galatasaray’ın yeni transferi Derrick Köhn kimdir? Derrick Köhn hangi takımlarda forma giydi?

Derrick Köhn kimdir?

Derrick Köhn 4 Şubat 1999 yılında Hamburg’da doğdu. Derrick Köhn Hannover 96 takımında sol bek pozisyonunda görev yapan Gana asıllı Alman futbolcudur. Futbola, Almanya'nın Hamburg eyaletinin takımı Bramfelder altyapısında başladı. Sonrasında Hamburg'a transfer olan oyuncu farklı yaş kategorilerinde forma giydi. 2017 yılında 100 bin euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in ikinci takımı Bayern München II'ye transfer oldu. Burada oynadığı 78 maçta 3 gol kaydetti. 2020 yılında bedelsiz şekilde Eerste Divisie takımlarından Willem II'ye transfer oldu. Burada 62 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2022 yılında 500 bin euro bonservis bedeliyle 2. Bundesliga takımlarından Hannover 96'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hannover 96 formasıyla kariyerinin en gollü sezonunu geçiren futbolcu, şu ana kadar 53 maçta forma giydi ve toplam 8 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar

Altyapı kariyeri

2013 Bramfelder SV

2013-2017 Hamburg

2017 Bayern München

Profesyonel kariyeri

2017-2020 Bayern München II

2020-2022 Willem II

2022– Hannover 96

Millî takım kariyeri

2017 Almanya U-19