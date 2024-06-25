Hakan Çalhanoğlu açıkladı: Inter'den ayrılıyor mu?

Son günlerde Milano ekibinden ayrılarak Bayern Münih'e gideceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu iddiaları yalanladı.

30 yaşındaki milli futbolcu sosyal medya hesabından kariyerine İnter'de devam edeceğini duyurdu.

Basında çıkan haberlerden dolayı böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Hakan Çalhanoğlu," Sadece Milli Takımın başarısına odaklandığım bu günlerde bilgi kirliliğinin daha fazla devam etmesini istemedim. İnter'de çok mutluyum. Kulüp ve taraftarlarımızla aramızda güçlü bir bağ var. Birlikte birçok başarıya imza attık. Bu durumun gelecekte de devam etme ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu Inter'le Seri A şampiyonluğuna ulaştığı bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 15 gol 3 asiste imza attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun mavi siyahlı kulüple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.