EURO 2024'te günün programı: C ve D gruplarında kritik maçlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.

Düsseldorf'taki müsabakada daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada kaydettiği golle devirdi. Bu sonucun ardından Arnavutluk, organizasyona veda etti.

Leipzig'de oynanan günün diğer maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.

Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.

Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Günün maçları

D Grubu üçüncü maçında bu akşam Fransa ile Polonya karşılaşacak.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovenyalı Rade Obrenovic olacak.

Fransa'ya beraberlik yetiyor

Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

Hollanda'ya beraberlik yetiyor

Hollanda'nın Avusturya'ya karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yeterli olacak.

İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor.

Bir puanın yeteceği "Portakallar", Avusturya'ya karşı galip gelir ve Fransa kazanamazsa lider olarak son 16 turuna yükselecek. Aynı durum, Hollanda berabere kalır, Fransa kaybederse de geçerli olacak. Hollanda ve Fransa'nın son maçlarda berabere kalması veya kazanması halinde oluşacak puan eşitliğinde ise ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek. Hollanda kaybetmesi halinde Fransa-Polonya maçından gelecek sonuca göre ikinci veya en iyi üçüncülerden biri olarak tur atlamayı bekleyecek.

Avusturya'nın kazanması gerekiyor

Avusturya'nın grupta ilk ikiye girebilmek için galip gelmesi gerekiyor.

Grupta Fransa'ya 1-0 kaybeden ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Hollanda'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak Avusturya, aynı zamanda Fransa'nın puan kaybı yaşaması halinde ise lider olarak son 16 bileti alacak. Avusturya, puan kaybettiği takdirde en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.

C Grubu

C Grubu üçüncü maçında bu akşam İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Türk hakemler de görev yapacak

İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.

İngiltere'ye beraberlik yetecek

İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.

C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.

Danimarka kazanırsa son 16 turunu garantileyecek

C Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Danimarka ile Slovenya'nın ikişer, Sırbistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Danimarka, yarın kazanması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Sırbistan ise kazanması halinde İngiltere-Slovenya maçının sonucunu bekleyecek.

İngiltere'nin Slovenya'yı yenmesi halinde beraberlik Danimarka'yı son 16 turuna götürecek. Bu senaryoda Slovenya ve Sırbistan'ın dört en iyi grup üçüncüsü arasına girmesi oldukça zorlaşacak.