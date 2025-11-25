Hareketi tepki toplamıştı: Ederson PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsüyle gündem oldu.

Brezilyalı kalecinin Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmiş, görüntünün montaj olabileceği ya da hareketin taraftara yönelik olmadığı yönünde farklı yorumlar yapılmıştı.

Fenerbahçe oyuncusu Ederson, Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

İşte ilgili sevk maddesindeki açıklama;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."