İbrahim Hatipoğlu'ndan hakeme Barış Alper tepkisi: Düdüğünü asması lazım

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Sivasspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın sakatlandığı pozisyon hakkında şunları söyledi:

"Önce 10 kişi bu mücadeleyi veren takımımızı kutluyoruz. Açıkça Galatasaray’a düşmanlık yapacaklarını ilan ettiler de milli futbolculara da mı bu düşmanlık devam edecek. Bugün Barış’a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa, demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır. Barış’ın durumu kötü. Şu anda sakatlığın ne olduğunu bilmiyoruz ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil, dizinde, bileğinde. Diyor ki ’Ayakkabısına bastı diye vermedim’. Adam 70 metre koşarak geliyor ve sakatlamak amacıyla geliyor. Biz bugün yendik, yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bakın bu oyuncular yarın milli mücadele verecekler. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi’nde temsil edeceğiz. El insaf" diye konuştu.