Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada seyircilere yönelik yaptığı hareket ile gündeme gelen sarı-kırmızılı Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. Vatandaşların aklında Icardi'nin Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği yer alıyor. Peki Icardi Beşiktaş maçında oynayabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Icardi kaç maç ceza aldı?

PDFK, Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçındaki hareketinden dolayı 1 maç men ve 19 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

Icardi, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek mi?

Bugün oynanacak Antalyaspor maçına çıkamayacak olan Icardi, 4 Mart'ta Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.