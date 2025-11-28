  1. Ekonomim
İran, ABD'nin vize kısıtlamaları nedeniyle Dünya Kupası kura çekimine katılmayacak

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin, heyetin bazı üyelerine vize vermemesi üzerine gelecek hafta Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı aldığını açıkladı.

Federasyon sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, FIFA'ya kararın sporla ilgili olmadığının bildirildiğini ve İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını ifade etti.

Alevi, "Futbol Federasyonu, son iki gündür FIFA Başkanı Sayın İnfantino ve FIFA Genel Sekreterliği ile resmi yazışmalar yürüttü ve konu resmi olarak kendilerine iletildi. FIFA'nın yanıtı da bu kurumun konuyu takip ettiğini gösteriyor " dedi.

İran medyası, Federasyon Başkanı Mehdi Tac dahil olmak üzere bazı heyet üyelerine ABD tarafından vize verilmediğini bildirmişti. Tac, dün yaptığı açıklamada, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini ve bu durumu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ilettiklerini söylemişti.

ABD, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak.

