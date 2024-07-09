İSPANYA-FRANSA MAÇI CANLI İZLE- TRT 1 FREKANS AYARLAMA ŞİFRE KALDIRMA

TRT 1 neden sinyal yok? Türkiye Holland maçı canlı şifresiz izlemek için güncel frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Aksi halde sinyal yok sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. UEFA'nın talimatı gereği TRT 1 frekansları düşürülüyor ve bu nedenle birçok televizyonda şifreli kanal oluyor. Ancak TRT 1 güncel yeni frekans bilgilerini tanımlayarak maç frekansını ayarlayabilirsiniz. TRT 1 açılmıyor neden diyorsanız işte TRT 1 HD sistemi hatası çözümü detaylı anlatımı....

TRT 1 NEDEN SİNYAL YOK 2024?

Herkesn TRT 1'den maç yayınlarını takip edememesinin nedeni UEFA'dan başkası değil. UEFA'nın yayın politikası nedeniyle şifre azaltma uygulanması gerekiyor. TRT de mecburi olarak bunu yapıyor. Turnuvanın ilk günlerinden itibaren Euro 2024 maç yayını sorununu çözmek için TRT uğraşsa da şu ana kadar başarılı olmuş değil. Bu sebeple TRT 1 güncel frekans ayarı yaparak Türkiye Hollanda maçını canlı şifresiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

TRT SİNYAL SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

En Basit Yöntem: TKGS Güncelleme

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.

Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.

Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

TRT 1'i bulun: TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 güncel frekans ayarı yapmak için öncelikle televizyonunuzun "Menü" veya "Ayarlar" kısmına gidin. Buradan "Kanal Arama" veya "Manuel Kanal Arama" seçeneğini bulun. Frekans ayarı ekranına ulaştığınızda, TRT 1'in güncel frekans bilgilerini (örneğin: 11794 MHz, Polarizasyon: V (Dikey), Sembol Oranı: 3000) girin. Bu bilgileri girdikten sonra "Ara" veya "Kaydet" butonuna basarak işlemi tamamlayın. Televizyonunuz, bu yeni frekansı tarayarak TRT 1 kanalını güncelleyerek kaydedecektir.

TRT 1 CANLI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 izlemek için bu linki kullanabilirsiniz

TRT 1 izlemek için alternatif olarak bu adresi kullanabilirsiniz